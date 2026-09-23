İtfaiye, Gaziantep İslahiye'de minibüs motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı

İtfaiye, Gaziantep İslahiye'de minibüs motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki minibüsün motorundan gelen kedi sesini duyan araç sahibi durumu bildirdi. İtfaiye ve zabıta ekipleri, motor bölümüne sıkışan yavru kediyi çıkararak sağlık durumu iyi olan kediyi sokağa saldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir minibüsün motoruna sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi'ndeki giysi pazar alanında park halindeki minibüsün sahibi Halil Sipahi, aracın motor kısmından kedi ses geldiğini duydu.
Sipahi'nin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ile İslahiye Belediyesi Zabıta ekipleri ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu motor bölümüne giren yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerce sokağa salındı.