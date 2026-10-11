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Samandağ'da hijyen kurallarına uymayan fırına para cezası verilip mühürlendi

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Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki bir fırında hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti. İşletmeye para cezası uygulanırken fırın mühürlenerek faaliyetten menedildi; Zabıta Müdürü Şimşek, fırın ve gıda satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini belirtti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen fırın mühürlendi.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir fırında yaptıkları denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti. İşletmeye, idari encümen kararı doğrultusunda para cezası uygulanırken fırın mühürlenerek faaliyetten menedildi.

Zabıta Müdürü Önder Şimşek, fırınlar ile gıda üretim ve satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini belirterek halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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