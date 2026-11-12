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Sakarya'da Trafik Zabıta hatalı park ve metrobüs yolu ihlallerine müdahale etti

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Sakarya'da Trafik Zabıta ekipleri, yaya güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı. Kaldırıma park, hatalı parklanma ve metrobüs yolunu amacı dışında kullanan sürücüler uyarıldı; yaya güzergahlarındaki motosiklet ve bisiklet sürücüleri de kurallar konusunda uyarıldı.

Sakarya'da Trafik Zabıta ekipleri, şehir içi ulaşımda düzeni korumak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde, trafik akışını aksatan ve yayaların güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere müdahale edildi. Denetimlerde özellikle kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen, hatalı parklanma yapan ve metrobüs yolunu amacı dışında kullanan araç sürücülerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Trafiğe kapalı yaya güzergahlarında da kontrol yapan ekipler, bu alanlarda motosiklet ve bisiklet kullanan sürücüleri yaya bölgelerinin kullanım kuralları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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