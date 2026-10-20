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İskenderun'da fırında hamam böceği ve sigara izmariti bulundu, işletmeye ceza verildi

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İskenderun'da fırında hamam böceği ve sigara izmariti bulundu, işletmeye ceza verildi
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İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, Hatay İskenderun'da bir fırında hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarıyla karşılaştı. Yeni hamurun eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği belirlenen işletmeye cezai işlem uygulandı.

Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekiplerinin fırına gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarının görüldüğü fırın hakkında ekipler işlem yaptı.

İskenderun Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte hizmet veren fırına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ciddi hijyen eksiklikleri ve mide bulandıran görüntülerle karşılaşıldı. Üretim alanlarında tespit edilen olumsuzlukların ardından ilgili işletmeye cezai işlemler uygulanarak gerekli idari tedbirler alındı.

Öte yandan, fırında yeni hamurun, eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği anlaşılırken görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarıysa hijyen şartlarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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