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Samsun Terme'de zabıta semt pazarlarında fiyat etiketi ve tartı denetimini sürdürüyor

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Samsun Terme'de zabıta semt pazarlarında fiyat etiketi ve tartı denetimini sürdürüyor
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Samsun Terme'de zabıta ekipleri semt pazarlarında fiyat etiketi, tartı aletleri ve satış koşullarını denetlemeyi sürdürüyor. Pazar çıkışlarına konulan hassas terazilerle vatandaşlar aldıkları ürünün ağırlığını kontrol edebiliyor; zabıta da isteyenlere tartımda yardım ediyor.

Samsun'un Terme ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında fiyat etiketi, tartı aletleri ve satış koşullarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde mevzuata aykırı durumları tespit ederek gerekli işlemleri uyguluyor.

Pazar yerlerinin çıkış noktalarına yerleştirilen hassas terazilerle vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebiliyor. İsteyenlere zabıta ekipleri de tartım konusunda yardımcı oluyor.

Zabıta Müdürü İskender Ekiz, denetimlerin rutin olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Standartlara aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımıza adil ve güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturmak." dedi.

Vatandaşların şikayet ve bilgilendirmelerle denetimlere katkı sunduğunu aktaran Ekiz, tartım konusunda hassasiyet gösteren ve tüketici haklarının korunmasına özen gösteren esnafa teşekkür etti.

Kaynak: AA
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