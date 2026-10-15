Yalova Çınarcık'ta sahile vuran ölü yunus, zabıta ekiplerince kaldırıldı

Yalova Çınarcık'ta sahile vuran ölü yunus, zabıta ekiplerince kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Taşliman Mahallesi Barbaros Caddesi sahilinde hareketsiz duran yunusun öldüğü belirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Taşliman Mahallesi Barbaros Caddesi sahilinde hareketsiz duran yunusu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yunusun öldüğünü belirledi.
Ekipler, daha sonra yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
Kaynak: AA