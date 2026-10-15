Haberler

Yalova Çınarcık'ta sahile vuran ölü yunus, zabıta ekiplerince kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Taşliman Mahallesi Barbaros Caddesi sahilinde hareketsiz duran yunusun öldüğü belirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

Taşliman Mahallesi Barbaros Caddesi sahilinde hareketsiz duran yunusu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yunusun öldüğünü belirledi.

Ekipler, daha sonra yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.

Kaynak: AA
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: Bu şaka mı?
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
Tarihi Sadabad Camisi’ni su bastı! Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin son durumu anlattı

Tarihi camiyi su bastı, Başkan Öztekin son durumu anlattı
DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili var

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Sadece 4 AK Partili milletvekili var
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı