Bilecik'te tur otobüsü muavininin yola attığı çöpler zabıtaca toplatıldı

Bilecik'te tur otobüsü muavininin yola attığı çöpler zabıtaca toplatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik’te tarihi ve kültürel yerleri gezmek için kente gelen tur şirketi otobüsünün muavininin yola attığı çöpler, zabıta ekiplerince toplatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde mola veren otobüs görevlilerini uyardıktan sonra atıkları toplattı.
Bilecik'teki tarihi ve kültürel yerleri gezmek amacıyla şehrimize gelen tur şirketi otobüsünün muavini tarafından yola atılan çöpler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplatıldı.
Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri olan Bilecik, Türkiye'nin birçok yöresinden konukları ağırlarken, Zabıta Müdürlüğü görevlileri uygunsuzluklara izin vermedi. Kent merkezinde mola veren otobüs şoförleri ve yardımcılarının, su şişeleri ve benzeri çöpleri yere attığını gören Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerekli uyarıları yaptıktan sonra çöpleri toplattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı