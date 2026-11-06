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Mersin Mezitli'de koku şikayeti üzerine daireden 2 ton atık çıkarıldı

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Mersin Mezitli'de koku şikayeti üzerine daireden 2 ton atık çıkarıldı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki bir daireden yayılan kötü koku şikayeti üzerine zabıta ekipleri inceleme yaptı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla adrese giden ekipler 2 ton atık çıkarıp daireyi ilaçlayarak dezenfekte etti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde kötü koku yayılan bir evden 2 ton çöp çıkarıldı.

Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bir dairesinden kötü koku yayıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca adrese giden ekipler, evde inceleme yaptı.

Kontrollerde, ikamette çok sayıda eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık bulunduğunu belirledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda adresten 2 ton atık çıkarıldı.

Çöpten arındırılan daire ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kaynak: AA
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