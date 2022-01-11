Tofaş Haberleri - Tofaş Haber - Haberler
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Tofaş Haberleri

Tofaş haber, Tofaş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis'i transfer etti

TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis McIntyre'i kadrosuna kattı.
Tofaş - Dün 13:27
Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldıSİVAS Sivas'ta bir otomobil park halindeyken alevler içerisinde kaldı.
Tofaş - 09.01.2022
Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü.
Tofaş - 08.01.2022
ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Burak YılmazTOFAŞ: Shepherd 17, Yiğit Arslan 11, Bora Satır, Simmons 10, Cook 8, Emre Tanışan, Zubcic 21, Berke Büyüktuncel, Cruz 21, Bora Satır 3, Muhsin Yaşar 4Türk Telekom: Gani Erdi Gülaslan 13, Ellis 12, Dawkins 21, Johnson 9, Can Uğur Öğüt...
Tofaş - 08.01.2022
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.
Tofaş - 08.01.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.
Tofaş - 08.01.2022
Son dakika: Polisle ehliyetsiz gencin kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralı

Son dakika: Polisle ehliyetsiz gencin kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralı

Son dakika haberine göre Polisle ehliyetsiz gencin kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralı Zonguldak'ta kent merkezinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Batuhan D., yanındaki 3 kişi ile beraber 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Sapça tüneli mevkiinde ormanlık alana uçtu.
Tofaş - 07.01.2022
Son dakika haberleri! Ortadan ikiye bölünen araç 1 kişiye mezar oldu

Son dakika haberleri! Ortadan ikiye bölünen araç 1 kişiye mezar oldu

Son dakika haberi: Ortadan ikiye bölünen araç 1 kişiye mezar olduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da SUV tipi araçla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye bölündü.
Tofaş - 07.01.2022
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobilin motor ve ön kısmı yanarak kül oldu.
Tofaş - 07.01.2022
Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta maçları yapılacak, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta maçları tamamlanacak.
Tofaş - 07.01.2022
Mevlana Şiir Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Mevlana Şiir Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Mevlana Şiir Yarışması'nda kazananlar belli olduBURSA Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması' sonuçları açıklandı.
Tofaş - 06.01.2022
Fiat, Türkiye pazarının üçüncü kez lideri oldu

Fiat, Türkiye pazarının üçüncü kez lideri oldu

Fiat, üçüncü kez toplam Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.
Tofaş - 06.01.2022
Konya'da gizli buzlanma kazalara sebep oldu: 5 yaralı

Konya'da gizli buzlanma kazalara sebep oldu: 5 yaralı

Konya'da gizli buzlanma kazalara sebep oldu: 5 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen bir ambulansın da karıştığı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Tofaş - 05.01.2022
Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Elazığ'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Tofaş - 04.01.2022
Son dakika haberi... Elazığ'da aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Elazığ'da aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan genç hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Tofaş - 04.01.2022
Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkı

Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkı

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 14 milyar 959 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Tofaş - 04.01.2022
Katliam gibi kaza 2 ölü 3 ağır yaralı

Katliam gibi kaza 2 ölü 3 ağır yaralı

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.
Tofaş - 04.01.2022
Aydın'da katliam gibi kaza; 2 ölü 3 ağır yaralı

Aydın'da katliam gibi kaza; 2 ölü 3 ağır yaralı

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.
Tofaş - 04.01.2022
Darüşşafaka, Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacak

Darüşşafaka, Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacak

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak.
Tofaş - 03.01.2022
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi ise yaralandı.
Tofaş - 02.01.2022
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tofaş - 02.01.2022
Kazada yakınlarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler

Kazada yakınlarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler

Kazada yakınlarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler İki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 4 kişi ise yaralandı.
Tofaş - 02.01.2022
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi

İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine giden kazazedelerin yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi.
Tofaş - 02.01.2022
Önerilen zam sonrası greve çıktılar! Metal işçilerinden ilk büyük eylem

Önerilen zam sonrası greve çıktılar! Metal işçilerinden ilk büyük eylem

Metal işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmayınca, grev kararı çıktı. İlk büyük miting ise bugün Kocaeli'de yapıldı. Binlerce işçinin katıldığı eylemde yüzde 17'lik zam kararına tepki gösterildi.
Tofaş - 02.01.2022
Tıra arkadan çarptı, ilk müdahale araç içinde yapıldı

Tıra arkadan çarptı, ilk müdahale araç içinde yapıldı

Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.
Tofaş - 02.01.2022
HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge ŞentürkTOFAŞ: Zubcic 21, Berk Uğurlu 4, Cruz 7, Cook 20, Muhsin Yaşar 6, Emre Tanışan 14, Shepherd 21, Berke Büyüktuncel 14, Yiğit Arslan 19, Bora Satır 4, Simmons 11, Ali Taşkın 4HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ:...
Tofaş - 02.01.2022
GÜNDEM / 2 Ocak 2022

GÜNDEM / 2 Ocak 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'na katılacak.
Tofaş - 02.01.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'na katılacak.
Tofaş - 01.01.2022
Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 Kapanışİş Bankası (A)377.147.300,00377.147,30199.
Tofaş - 01.01.2022
Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Tofaş - 01.01.2022
Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor

Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyor

Tofaş, Bursa fabrikası 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.
Tofaş - 31.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.
Tofaş - 31.12.2021
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.595.446.365Ereğli Demir Çelik1.468.788.629Türk Hava Yolları1.319.
Tofaş - 31.12.2021
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA Polyester52,8554,45-2,94Yapı ve Kredi Bankası3,383,48-2,87İş...
Tofaş - 31.12.2021
Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)48.
Tofaş - 31.12.2021
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu

Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu

Ümraniye'de bir vatandaş çalınan aracını bulan kişiye 15 bin lira ödül vereceğini duyurdu.
Tofaş - 31.12.2021
Otomotiv devi Tofaş, üretime geçici olarak ara veriyor

Otomotiv devi Tofaş, üretime geçici olarak ara veriyor

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.
Tofaş - 31.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 201 milyar lira oldu.
Tofaş - 31.12.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 31.12.2021
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik736.642.732Garanti Bankası681.499.626Türk Hava Yolları635.046.
Tofaş - 31.12.2021
Son dakika haber! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haber! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Tofaş - 31.12.2021
Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada

Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kamerada

Son dakika haberleri: Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek.
Tofaş - 31.12.2021
ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Tofaş - 31.12.2021
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu

Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu

Ümraniye'de bir vatandaş çalınan aracını bulan kişiye 15 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Araç sahibinin duyurusu sonrası çok sayıda kişi aracı bulduğunu iddia ederek iletişime geçse de henüz çalınan otomobil bulunamadı. Aracın şüpheli şahıslarca çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tofaş - 31.12.2021
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Yatırım Menkul Değerler22,8021,804,59Çemtaş17,6216,904,26Tofaş...
Tofaş - 30.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 180 milyar lira olarak hesaplandı.
Tofaş - 30.12.2021
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.718.329.459Ereğli Demir Çelik2.320.246.788SASA Polyester1.804.892.
Tofaş - 30.12.2021
Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 30.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 213 milyar lira oldu.
Tofaş - 30.12.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 30.12.2021
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ın Çaydegirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Tofaş - 29.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 204 milyar lira olarak hesaplandı.
Tofaş - 29.12.2021
Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.430,00-0,0417,11İş Bankası (C)7,460,009,82İş Bankası (Kur.)700.000,0084,21İş Fin.
Tofaş - 29.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 189 milyar lira oldu.
Tofaş - 29.12.2021
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 29.12.
Tofaş - 29.12.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 29.12.2021
Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

29 Aralık'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, 29 Aralık'ta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 29 Aralık dünya ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 29 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
Tofaş - 29.12.2021
Tofaş'tan 10 bin çalışanına 'Cumhuriyet altını' müjdesi

Tofaş'tan 10 bin çalışanına "Cumhuriyet altını" müjdesi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin üretime başlangıcının 50. yılı olması sebebi ile 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını müjdesi geldi.
Tofaş - 29.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 166 milyar lira olarak hesaplandı.
Tofaş - 28.12.2021
Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.450,00-0,5217,16İş Bankası (C)7,46-6,409,82İş Bankası (Kur.)700.000,0084,21İş Fin.
Tofaş - 28.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 211 milyar lira oldu.
Tofaş - 28.12.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 28.12.2021
Jeep'e GearJunkie'den iki ödül birden

Jeep'e GearJunkie'den iki ödül birden

Jeep, GearJunkie tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Macera Aracı" ödüllerinde iki farklı modeliyle ödül aldı.
Tofaş - 28.12.2021
Petkimspor'da antrenör Sevim yol ayrımında

Petkimspor'da antrenör Sevim yol ayrımında

ING Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'a da evinde farklı yenilerek 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Petkimspor'da antrenör Can Sevim'in yol ayrımında olduğu öğrenildi.
Tofaş - 28.12.2021
Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

- Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar Otomobil cadde ortasında alev topuna döndü Sakarya'nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.
Tofaş - 27.12.2021
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor ve Traktör19,3317,589,95Gübre Fabrik.
Tofaş - 27.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 217 milyar lira olarak hesaplandı.
Tofaş - 27.12.2021
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.381.753.028Türk Hava Yolları2.274.516.221Sasa Polyester2.011.867.
Tofaş - 27.12.2021
Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 27.12.2021
Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Enka...
Tofaş - 27.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 222 milyar lira oldu.
Tofaş - 27.12.2021
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.173.070.473Garanti Bankası1.162.563.670Ereğli Demir Çelik912.894.
Tofaş - 27.12.2021
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki...
Tofaş - 27.12.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 27.12.2021
Galatasaray Nef: 77-88

Galatasaray Nef: 77-88

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan GürselTOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç ÇölGALATASARAY NEF: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23,...
Tofaş - 26.12.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Türkiye Otomobili Girişim Grubunun kısaltılmış adıyla sunulan TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2019'da Gebze'de katıldığı törende tanıtılmasıyla Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu.
Tofaş - 26.12.2021
26 Aralık Pazar Spor Gündemi

26 Aralık Pazar Spor Gündemi

Hentbol Milli Takım oyuncuları DHA'ya konuştu Can Çelebi: 60 dakikanın sonuna kadar mücadele edeceğiz "Biz oyuncular için olumlu bir hava var"Coşkun Göktepe: 2023 Dünya Kupası için avantaj elde etmek istiyoruz"Hentbolu eski günlere getirmek için çalışacağız"Yakup Yaşar Simsar: 6'da 6...
Tofaş - 26.12.2021
GÜNDEM / 26 Aralık 2021

GÜNDEM / 26 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.
Tofaş - 26.12.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2021

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sivil toplum ve düşünce kuruluşları, medya, kamu ve akademi dünyasından isimlerin katılımıyla eş zamanlı düzenlenecek "Ulusal Stratejik İletişim Politika Belgesi" ve "Dezenformasyonla Mücadele" çalıştaylarına katılacak.
Tofaş - 25.12.2021
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 25.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 192 milyar lira olarak hesaplandı.
Tofaş - 24.12.2021
Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 24.12.2021
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto...
Tofaş - 24.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 138 milyar lira oldu.
Tofaş - 24.12.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.
Tofaş - 24.12.2021
Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 10'uncu ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Tofaş - 24.12.2021
Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...
Tofaş - 23.12.2021
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum14,6913,369,96Anadolu Grubu...
Tofaş - 23.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 111 milyar lira olarak hesaplandı.
Tofaş - 23.12.2021
Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.
Tofaş - 23.12.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tofaş - 23.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 130 milyar lira oldu.
Tofaş - 23.12.2021
Otomobille dağa çıkmak isteyen gençlerin eğlencesi yarım kaldı

Otomobille dağa çıkmak isteyen gençlerin eğlencesi yarım kaldı

Otomobille dağa çıkmak isteyen gençlerin eğlencesi yarım kaldı Kahramanmaraş'ta doğa tutkunu bir grup genç, eski model otomobille tırmandıkları karlı dağa çıkamadan yarı yoldan geri döndü.
Tofaş - 23.12.2021
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ve play-in turlarına kalanlar belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ve play-in turlarına kalanlar belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması 2 müsabaka dışında tamamlanırken, doğrudan son 16 turuna kalan ekiplerle play-in mücadelesi verecek takımlar belli oldu.
Tofaş - 23.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 115 milyar lira olarak hesaplandı.
Tofaş - 22.12.2021
Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.
Tofaş - 22.12.2021
TOFAŞ
TOFAŞ, 1968 yılında Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç tarafından kurulmuştur. TOFAŞ, hem binek, hem de hafif ticari araç üreten bir otomotiv şirketidir. Tofai, yıllık 400 bin araçlık üretim kapasitesi ile Türk otomotiv sanayisinin en büyük üreticilerinden biridir. TOFAŞ’ın Bursa’daki fabrikasında, Fiat’ın yanı sıra Citroen, Peugeot, Opel ve Vauxhall markaları için de üretim yapılmaktadır. TOFAŞ, Türkiye’de Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarının satış ve satış sonrası operasyonlarını üstlenmektedir. Günümüzde 80 ülkeye ihracat yapan TOFAŞ, 2013 yıl sonu verilerine göre 160.000 adet araç ihraç etmiştir. TOFAŞ’ın 2013 satış geliri 7 milyar TL, net kârı ise 434 milyon TL'dir. Türkiye’de 240.000 adetle toplam üretimin %22’sini karşılayan TOFAŞ, ihracat hacmini %4 artırarak 1,6 milyar Euro ihracat gelirine ulaşmıştır.
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