Tofaş Haberleri - Tofaş Haber - Haberler

Tofaş Haberleri
Tofaş haber, Tofaş son dakika haberleri ve gelişmeleri.
TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis'i transfer ettiING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis McIntyre'i kadrosuna kattı.
Park halindeki otomobil alev aldıPark halindeki otomobil alev aldıSİVAS Sivas'ta bir otomobil park halindeyken alevler içerisinde kaldı.
Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybettiUşak'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü.
ING Basketbol Süper LigiSalon: TOFAŞHakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Burak YılmazTOFAŞ: Shepherd 17, Yiğit Arslan 11, Bora Satır, Simmons 10, Cook 8, Emre Tanışan, Zubcic 21, Berke Büyüktuncel, Cruz 21, Bora Satır 3, Muhsin Yaşar 4Türk Telekom: Gani Erdi Gülaslan 13, Ellis 12, Dawkins 21, Johnson 9, Can Uğur Öğüt...
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ14.00TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2022TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.
Son dakika: Polisle ehliyetsiz gencin kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralıSon dakika haberine göre Polisle ehliyetsiz gencin kovalamacası kazayla bitti: 3 yaralı Zonguldak'ta kent merkezinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Batuhan D., yanındaki 3 kişi ile beraber 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Sapça tüneli mevkiinde ormanlık alana uçtu.
Son dakika haberleri! Ortadan ikiye bölünen araç 1 kişiye mezar olduSon dakika haberi: Ortadan ikiye bölünen araç 1 kişiye mezar olduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da SUV tipi araçla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye bölündü.
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandıAksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobilin motor ve ön kısmı yanarak kül oldu.
Basketbol: Haftanın programıING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta maçları yapılacak, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta maçları tamamlanacak.
Mevlana Şiir Yarışması'nda kazananlar belli olduMevlana Şiir Yarışması'nda kazananlar belli olduBURSA Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması' sonuçları açıklandı.
Fiat, Türkiye pazarının üçüncü kez lideri olduFiat, üçüncü kez toplam Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.
Konya'da gizli buzlanma kazalara sebep oldu: 5 yaralıKonya'da gizli buzlanma kazalara sebep oldu: 5 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen bir ambulansın da karıştığı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldüElazığ'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Son dakika haberi... Elazığ'da aracın çarptığı genç hayatını kaybettiSon dakika haberleri... Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan genç hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkıTürkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 14 milyar 959 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Katliam gibi kaza 2 ölü 3 ağır yaralıAydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.
Aydın'da katliam gibi kaza; 2 ölü 3 ağır yaralıAydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.
Darüşşafaka, Hereda San Pablo Burgos'a konuk olacakDarüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak.
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıSon dakika habere göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi ise yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıAdıyaman'ın Besni ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kazada yakınlarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdilerKazada yakınlarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler İki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 4 kişi ise yaralandı.
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdiŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine giden kazazedelerin yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi.
Önerilen zam sonrası greve çıktılar! Metal işçilerinden ilk büyük eylemMetal işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmayınca, grev kararı çıktı. İlk büyük miting ise bugün Kocaeli'de yapıldı. Binlerce işçinin katıldığı eylemde yüzde 17'lik zam kararına tepki gösterildi.
Tıra arkadan çarptı, ilk müdahale araç içinde yapıldıBursa'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.
HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge ŞentürkTOFAŞ: Zubcic 21, Berk Uğurlu 4, Cruz 7, Cook 20, Muhsin Yaşar 6, Emre Tanışan 14, Shepherd 21, Berke Büyüktuncel 14, Yiğit Arslan 19, Bora Satır 4, Simmons 11, Ali Taşkın 4HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ:...
GÜNDEM / 2 Ocak 20226 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'na katılacak.
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 20226 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'na katılacak.
Yıllık yatırımcı rehberi (9)Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 Kapanışİş Bankası (A)377.147.300,00377.147,30199.
Yıllık yatırımcı rehberi (10)Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Tofaş Bursa fabrikası üretime geçici ara veriyorTofaş, Bursa fabrikası 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsada işlem hacmi sıralamasıBorsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.595.446.365Ereğli Demir Çelik1.468.788.629Türk Hava Yolları1.319.
Borsada en çok değer kaybeden hisselerBorsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA Polyester52,8554,45-2,94Yapı ve Kredi Bankası3,383,48-2,87İş...
Borsada günlük işlemler (2)Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)48.
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koyduÜmraniye'de bir vatandaş çalınan aracını bulan kişiye 15 bin lira ödül vereceğini duyurdu.
Otomotiv devi Tofaş, üretime geçici olarak ara veriyorTofaş, Bursa'daki fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 201 milyar lira oldu.
Borsada günün ilk yarısı (2)Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralamasıBorsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik736.642.732Garanti Bankası681.499.626Türk Hava Yolları635.046.
Son dakika haber! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisselerSon dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Son dakika haberi... Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek... Otomobilin çalınma anları kameradaSon dakika haberleri: Çalınan aracını bulana 15 bin lira ödül verecek.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta programıING Basketbol Süper Ligi'ne 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koyduÜmraniye'de bir vatandaş çalınan aracını bulan kişiye 15 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Araç sahibinin duyurusu sonrası çok sayıda kişi aracı bulduğunu iddia ederek iletişime geçse de henüz çalınan otomobil bulunamadı. Aracın şüpheli şahıslarca çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisselerSon dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Yatırım Menkul Değerler22,8021,804,59Çemtaş17,6216,904,26Tofaş...
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 180 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsada işlem hacmi sıralamasıBorsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.718.329.459Ereğli Demir Çelik2.320.246.788SASA Polyester1.804.892.
Borsada günlük işlemler (2)Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 213 milyar lira oldu.
Borsada günün ilk yarısı (2)Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıZonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ın Çaydegirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 204 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsada günlük işlemler (2)Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.430,00-0,0417,11İş Bankası (C)7,460,009,82İş Bankası (Kur.)700.000,0084,21İş Fin.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 189 milyar lira oldu.
Borsada en çok değer kazanan hisselerBorsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 29.12.
Borsada günün ilk yarısı (2)Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık tarihte bugün vefat edenler!29 Aralık'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, 29 Aralık'ta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 29 Aralık dünya ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 29 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
Tofaş'tan 10 bin çalışanına "Cumhuriyet altını" müjdesiTofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin üretime başlangıcının 50. yılı olması sebebi ile 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını müjdesi geldi.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 166 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsada günlük işlemler (2)Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.450,00-0,5217,16İş Bankası (C)7,46-6,409,82İş Bankası (Kur.)700.000,0084,21İş Fin.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 211 milyar lira oldu.
Borsada günün ilk yarısı (2)Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Jeep'e GearJunkie'den iki ödül birdenJeep, GearJunkie tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Macera Aracı" ödüllerinde iki farklı modeliyle ödül aldı.
Petkimspor'da antrenör Sevim yol ayrımındaING Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'a da evinde farklı yenilerek 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Petkimspor'da antrenör Can Sevim'in yol ayrımında olduğu öğrenildi.
Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar- Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar Otomobil cadde ortasında alev topuna döndü Sakarya'nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.
Borsada en çok değer kazanan hisselerBorsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor ve Traktör19,3317,589,95Gübre Fabrik.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 217 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsada işlem hacmi sıralamasıBorsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.381.753.028Türk Hava Yolları2.274.516.221Sasa Polyester2.011.867.
Borsada günlük işlemler (2)Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisselerSon dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Enka...
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 222 milyar lira oldu.
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralamasıBorsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.173.070.473Garanti Bankası1.162.563.670Ereğli Demir Çelik912.894.
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisselerBorsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki...
Borsada günün ilk yarısı (2)Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Galatasaray Nef: 77-88SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan GürselTOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç ÇölGALATASARAY NEF: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23,...
Haftanın tarihine bakışTürkiye Otomobili Girişim Grubunun kısaltılmış adıyla sunulan TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2019'da Gebze'de katıldığı törende tanıtılmasıyla Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu.
26 Aralık Pazar Spor GündemiHentbol Milli Takım oyuncuları DHA'ya konuştu Can Çelebi: 60 dakikanın sonuna kadar mücadele edeceğiz "Biz oyuncular için olumlu bir hava var"Coşkun Göktepe: 2023 Dünya Kupası için avantaj elde etmek istiyoruz"Hentbolu eski günlere getirmek için çalışacağız"Yakup Yaşar Simsar: 6'da 6...
GÜNDEM / 26 Aralık 2021Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Aralık 2021Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sivil toplum ve düşünce kuruluşları, medya, kamu ve akademi dünyasından isimlerin katılımıyla eş zamanlı düzenlenecek "Ulusal Stratejik İletişim Politika Belgesi" ve "Dezenformasyonla Mücadele" çalıştaylarına katılacak.
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 192 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsada günlük işlemler (2)Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Borsada en çok değer kazanan hisselerBorsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto...
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 138 milyar lira oldu.
Borsada günün ilk yarısı (2)Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.
Basketbol: Haftanın programıING Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 10'uncu ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisselerEdinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...
Borsada en çok değer kazanan hisselerBorsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum14,6913,369,96Anadolu Grubu...
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 111 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsada günlük işlemler (2)Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.
Borsada günün ilk yarısı (2)Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 130 milyar lira oldu.
Otomobille dağa çıkmak isteyen gençlerin eğlencesi yarım kaldıOtomobille dağa çıkmak isteyen gençlerin eğlencesi yarım kaldı Kahramanmaraş'ta doğa tutkunu bir grup genç, eski model otomobille tırmandıkları karlı dağa çıkamadan yarı yoldan geri döndü.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ve play-in turlarına kalanlar belli olduFIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması 2 müsabaka dışında tamamlanırken, doğrudan son 16 turuna kalan ekiplerle play-in mücadelesi verecek takımlar belli oldu.
Borsa şirketlerinin piyasa değeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 115 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsada günlük işlemler (2)Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.