Diyarbakır Kayapınar'da Tofaş meyve yüklü kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Diyarbakır'da Tofaş otomobil aynı yönde ilerleyen meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde meydana geldi. Seyir halindeki Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen sebze ve meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki meyve ve sebzeler yola döküldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı