Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yenerek galibiyet aldı. Maçın devre skoru 38-46, üçüncü periyodu 69-67 sonuçlanırken TOFAŞ'ta Efe Postel 38.16'da beş faulle oyundan çıktı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Anadolu Efes : Yusta 13, Saric 8, Russell 14, David Mutaf 13, Ercan Osmani 4, Karutasu 2, Loyd 10, Malcolm 7, Fernando 12, Payne 2, Erkan Yılmaz 2

TOFAŞ: Carter 14, Sadık Kabaca 6, Jones 20, Reynolds 16, Brown 6, Nutall 4, Thurman 16, Rubstavicius 9, Efe Postel 2, Emirhan Serbest, Leon Apaydın

1. Periyot: 21-21

Devre: 38-46

3. Periyot: 69-67

Beş faulle çıkan: 38.16 Efe Postel (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

Kraliyet ailesini sarsan olay! Meghan'ın babası tutuklandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı

Osimhen yetmezmiş gibi! Galatasaray'a bir kötü haber daha
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu

Bir gecede beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu

Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu