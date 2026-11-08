TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendi

TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yenerek galibiyet aldı. Maçın devre skoru 38-46, üçüncü periyodu 69-67 sonuçlanırken TOFAŞ'ta Efe Postel 38.16'da beş faulle oyundan çıktı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Anadolu Efes : Yusta 13, Saric 8, Russell 14, David Mutaf 13, Ercan Osmani 4, Karutasu 2, Loyd 10, Malcolm 7, Fernando 12, Payne 2, Erkan Yılmaz 2
TOFAŞ: Carter 14, Sadık Kabaca 6, Jones 20, Reynolds 16, Brown 6, Nutall 4, Thurman 16, Rubstavicius 9, Efe Postel 2, Emirhan Serbest, Leon Apaydın
1. Periyot: 21-21
Devre: 38-46
3. Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 38.16 Efe Postel (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendi.