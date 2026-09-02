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Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde park halindeki Tofaş marka otomobil alev alev yandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki Tofaş marka otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta büyük hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yenimahalle Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü fark eden çevredeki esnaf, itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına ilk müdahaleyi yaptı. Dükkanlarından getirdikleri kovalarla su taşıyarak alevleri kontrol altına almaya çalışan vatandaşların çabası takdir topladı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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