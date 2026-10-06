Elazığ-Baskil karayolunda Tofaş otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Elazığ'da Tofaş marka aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Baskil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yusuf B.'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı