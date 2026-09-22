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Hatay İskenderun'da park halindeki Tofaş'ın motoru alev aldı, araç kullanılmaz hale geldi

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Hatay İskenderun'da park halindeki Tofaş'ın motoru alev aldı, araç kullanılmaz hale geldi
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Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınırken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken motor kısmından alevler yükselen Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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