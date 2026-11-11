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TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında deplasmanda Trento'yu 96-86 yendi

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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında deplasmanda Dolomiti Energia Trento'yu 96-86 yendi. Trento'da ilk yarısı 44-44 berabere tamamlanan maçta TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde girdi ve son çeyrekteki etkili oyunuyla galibiyete ulaştı.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi.

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmada, Dolomiti Energia Trento ilk çeyreği 24-21 önde tamamlarken, ilk yarı 44-44 beraberlikle tamamlandı.

Maçın üçüncü çeyreğinde daha etkili bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde gitti.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, maçtan 96-86 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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