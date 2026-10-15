Elazığ-Bingöl kara yolunda refüje çıkan TOFAŞ marka otomobilde 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da kontrolden çıkan TOFAŞ marka otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Karagedik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı