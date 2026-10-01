Şanlıurfa’da Fiat Tofaş otomobil kazada hurdaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fiat Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Konak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Halil K.'nin kullandığı Opel marka otomobil ile Orhan Çiftçi'nin (42) kullandığı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü Orhan Çiftçi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı