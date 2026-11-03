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Söke-Bodrum karayolunda kamyonun iki kez çarptığı TOFAŞ otomobil refüje savruldu

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Söke-Bodrum karayolunda kamyonun iki kez çarptığı TOFAŞ otomobil refüje savruldu Haber Videosunu İzle
Söke-Bodrum karayolunda kamyonun iki kez çarptığı TOFAŞ otomobil refüje savruldu
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Söke-Bodrum kara yolunda seyir halindeki kamyon, yan şeritte ilerleyen TOFAŞ otomobile iki kez çarptı. İkinci çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak dururken otomobildekiler yara almadı; kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun yan şeritte ilerleyen TOFAŞ otomobile art arda iki kez çarpması sonucu meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunanların yara almaması teselli olurken, korku dolu anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Söke-Bodrum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden kamyon, yan şeritte ilerleyen TOFAŞ otomobile henüz bilinmeyen bir nedenle iki kez çarptı. İkinci çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüje çarpıp durdu. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, otomobilde bulunanların kazayı yara almadan atlatması facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin müdahalesinin ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar aynı istikamette seyreden başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobile iki kez çarptığı ve ikinci çarpmanın ardından otomobilin refüje savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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