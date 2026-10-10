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Esenler Erokspor, TOFAŞ'ı deplasmanda 87-79 yenerek 3. haftada galip geldi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Esenler Erokspor, TOFAŞ'ı deplasmanda 87-79 yenerek galip geldi. TOFAŞ, karşılaşmanın üçüncü periyotunu 59-59 eşitlikle geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, McNeace 2, Nutall 2, Jones 10, Leon Apaydın, Carter 4, Sadık Kabaca 2, Thurman 9, Efe Postel 4, Reynolds 21, Brown 7

Esenler Erokspor: Vuurst 2, Davis 18, Yebo 17, Sow 17, Egehan Arna 7, McCollum 13, Usher 5, Webb, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 17-29

Devre: 34-48

3. Periyot: 59-59

Beş faulle çıkanlar: 33.47 Nutall, 39.50 Reynolds (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Esenler Erokspor, TOFAŞ'ı deplasmanda 87-79 yendi.

Kaynak: AA
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