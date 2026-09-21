Haberler

Konya Beyşehir'de TOFAŞ refüjdeki ağaca çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de TOFAŞ refüjdeki ağaca çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan TOFAŞ otomobil, akaryakıt istasyonu önünde refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı; araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılardan 1’inin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan TOFAŞ otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konya yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyreden A.T.Y. (20) yönetimindeki 42 ANA 502 plakalı TOFAŞ otomobil, akaryakıt istasyonu önünde kontrolden çıkarak refüjde ağaca çarparak durabildi. Feci kazada ağaca çarparak ezilen araçta sürücü A.T.Y. ile yolcu R.Y. (20) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın tavan kısmı kesilerek güçlükle çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan R.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya’daki parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Putin’in partisi birinci sırada

Rusya'da sandıklar kapandı! Putin'in partisinden çarpıcı sonuç
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi

Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler

Amedspor Başkanı Nahit Eren'den zehir zemberek sözler
Göztepe'nin maç kazanamama serisi devam ediyor

Ne oldu bu Göztepe'ye? Altıncı maçlarında da kazanamadılar
Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Balon satarak geçimini sağlıyordu! Feci kazada hayatını kaybetti
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü

65 yaşında eş katili oldu: Cinayeti kızına itiraf etti