Konya Beyşehir'de TOFAŞ refüjdeki ağaca çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan TOFAŞ otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konya yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyreden A.T.Y. (20) yönetimindeki 42 ANA 502 plakalı TOFAŞ otomobil, akaryakıt istasyonu önünde kontrolden çıkarak refüjde ağaca çarparak durabildi. Feci kazada ağaca çarparak ezilen araçta sürücü A.T.Y. ile yolcu R.Y. (20) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın tavan kısmı kesilerek güçlükle çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan R.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı