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Bursaspor Basketbol, sahasında Karşıyaka'ya 86-83 mağlup oldu

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Bursaspor Basketbol, sahasında Karşıyaka'ya 86-83 mağlup oldu
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Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında sahasında Karşıyaka'ya 86-83 mağlup oldu. Tofaş Spor'da oynanan mücadelede Karşıyaka, rakibini 86-83'lük skorla geçti.

SALON: Tofaş Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Alper Özgök

BURSASPOR BASKETBOL: Javon Freeman-Liberty 26, Brandon Taylor 15, Micheal Moore 13, Bryce Brown 9, Nate Watson 6, Ergi Tırpancı 6, Leyton Hammonds 4, Warren Washington 4

KARŞIYAKA: Ishmael El-Amin 18, Rashard Kelly 18, Steven Enoch 16, Yavuz Gültekin 9, Muhaymin Mustafa 9, Markel Starks 7, Hakan Sayılı 5, Briante Weber 4

1'İNCİ PERİYOT: 19-21

DEVRE: 39-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Karşıyaka'ya 86-83 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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