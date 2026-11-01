Bursaspor Basketbol, sahasında Karşıyaka'ya 86-83 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında sahasında Karşıyaka'ya 86-83 mağlup oldu. Tofaş Spor'da oynanan mücadelede Karşıyaka, rakibini 86-83'lük skorla geçti.
SALON: Tofaş Spor
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Alper Özgök
BURSASPOR BASKETBOL: Javon Freeman-Liberty 26, Brandon Taylor 15, Micheal Moore 13, Bryce Brown 9, Nate Watson 6, Ergi Tırpancı 6, Leyton Hammonds 4, Warren Washington 4
KARŞIYAKA: Ishmael El-Amin 18, Rashard Kelly 18, Steven Enoch 16, Yavuz Gültekin 9, Muhaymin Mustafa 9, Markel Starks 7, Hakan Sayılı 5, Briante Weber 4
1'İNCİ PERİYOT: 19-21
DEVRE: 39-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Karşıyaka'ya 86-83 mağlup oldu.