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Eskişehir'de Tofaş içindeki kişiye sözlü saldırı kask kamerasında kaydedildi

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Eskişehir'de Tofaş içindeki kişiye sözlü saldırı kask kamerasında kaydedildi
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Eskişehir Tepebaşı'nda AVM önünde park halindeki Tofaş içindeki kişiye bir erkek şahıs bağırarak sözlü saldırıda bulundu. Saldırgan, arkadaşlarının araya girmesiyle güçlükle sakinleştirilirken o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de cadde üzerindeki bir AVM önünde, park halindeki Tofaş marka otomobilin içindeki kişiye yönelik gerçekleşen sözlü saldırı anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir AVM önünde park halinde duran Tofaş marka araç içerisindeki şahsa, henüz bilinmeyen bir nedenle bir erkek şahıs bağırarak saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği olayda, agresif tavırlar sergileyen şahsı yanında bulunan arkadaşları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Yanındakilerin araya girmesiyle öfkeli şahıs araçtan uzaklaştırılırken, yaşanan o gergin anlar yoldan geçmekte olan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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