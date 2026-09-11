Antakya’da Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı
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Hatay’da yol kenarına devrilerek hurdaya dönen Fiat Tofaş marka otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hatay'da yol kenarına devrilerek hurdaya dönen Fiat Tofaş marka otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı