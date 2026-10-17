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Ülker Gençler Ligi'nde erkekler yeni sezon ilk pencere ilk gün maçları sona erdi

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Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde yeni sezon ilk pencere karşılaşmaları başladı ve günün programı sona erdi. İlk gün Bahçeşehir Koleji TOFAŞ'a 75-84 yenilirken Bursaspor Basketbol, Körfez Basket'i 98-60 yendi.

Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde yeni sezon ilk pencere karşılaşmaları başladı.

Yeni formatla düzenlenen ligde günün programı sona erdi.

Ligde 1. pencerenin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 75-84

Bursaspor Basketbol- Körfez Basket: 98-60

Trabzonspor-Beşiktaş: 67-78

Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Bordo Bandırma: 74-91

Fenerbahçe Tarfin-Karşıyaka: 87-74

Esenler Erokspor-Mektebim Denizli Basket: 90-71

Türk Telekom-Aliağa Petkimspor: 70-92

Anadolu Efes-Galatasaray: 100-73

Kaynak: AA
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