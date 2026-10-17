Ülker Gençler Ligi'nde erkekler yeni sezon ilk pencere ilk gün maçları sona erdi

Ülker Gençler Ligi'nde erkekler yeni sezon ilk pencere ilk gün maçları sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde yeni sezon ilk pencere karşılaşmaları başladı ve günün programı sona erdi. İlk gün Bahçeşehir Koleji TOFAŞ'a 75-84 yenilirken Bursaspor Basketbol, Körfez Basket'i 98-60 yendi.
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde yeni sezon ilk pencere karşılaşmaları başladı.
Yeni formatla düzenlenen ligde günün programı sona erdi.
Ligde 1. pencerenin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 75-84
Bursaspor Basketbol- Körfez Basket: 98-60
Trabzonspor-Beşiktaş: 67-78
Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Bordo Bandırma: 74-91
Fenerbahçe Tarfin-Karşıyaka: 87-74
Esenler Erokspor-Mektebim Denizli Basket: 90-71
Türk Telekom-Aliağa Petkimspor: 70-92
Anadolu Efes-Galatasaray: 100-73
Kaynak: AA