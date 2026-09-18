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TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 94-80 yenerek Cevat Soydaş Turnuvası finaline yükseldi

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TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 94-80 yenerek Cevat Soydaş Turnuvası finaline yükseldi
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İkinci karşılaşmada Bursaspor Basketbol'u 94-80 mağlup eden TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finale yükseldi. TOFAŞ, finalde Galatasaray MCT Technic'in rakibi olacak; final 19 Eylül Cumartesi TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci karşılaşmasında Bursaspor Basketbol'u 94-80 mağlup ederek finale yükseldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyoduna Bursaspor Basketbol iyi başlasa da son bölümlerde oyuna ağırlığını koyan TOFAŞ, ilk çeyreği 25-16 önde kapattı. İkinci periyotta Bursaspor Basketbol'un 3 sayılık atışlardan boş dönmesini değerlendiren TOFAŞ, aradaki farkı korudu ve soyunma odasına 48-38 üstün gitti. Maçın üçüncü periyodunda Bursaspor Basketbol farkı 4 sayıya kadar indirse de TOFAŞ, çeyreği 66-58 önde tamamladı. Son periyotta tekrar farkı açan TOFAŞ, sahadan 94-80 galip ayrıldı. Karşılaşmayı 94-80 kazanan TOFAŞ finalde Galatasaray MCT Technic'in rakibi oldu. Turnuvanın final müsabakası, 19 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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