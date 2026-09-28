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Eskişehir'de tırın arkadan çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

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Eskişehir'de tırın arkadan çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
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Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde Beylikova sapağı yakınlarında tırın arkadan çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, arka tarafı tamamen parçalanan Tofaş marka otomobildeki cenazeler için savcının beklendiği öğrenildi.

Eskişehir'de tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir - Ankara kara yolu üzerinde, Beylikova sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tırın henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptığı otomobilin içerisinde bulunan 2 kadın şahıs hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arka tarafı tamamen parçalandığı belirtilen Tofaş marka otomobilin içerisinde sıkışan cenazelerin çıkarılması için savcının beklendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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