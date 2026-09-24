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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon Bursa'da açılıyor

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- Ligde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Bandırma maçıyla başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında TOFAŞ ile Pizzabulls Bordo Bandırma, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Bandırma (TOFAŞ)

26 Eylül Cumartesi:

13.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)

15.30 Aliağa Petkimspor-Yukatel Denizli Basket (ENKA)

18.00 Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyesi (Sinan Erdem)

27 Eylül Pazar:

15.30 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Tarfin (Sinan Erdem)

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Biotekno Körfez Basket-Esenler Erokspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Kaynak: AA
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