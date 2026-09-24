Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon Bursa'da açılıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon Bursa'da açılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Ligde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Bandırma maçıyla başlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında TOFAŞ ile Pizzabulls Bordo Bandırma, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Bandırma (TOFAŞ)
26 Eylül Cumartesi:
13.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)
15.30 Aliağa Petkimspor-Yukatel Denizli Basket (ENKA)
18.00 Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyesi (Sinan Erdem)
27 Eylül Pazar:
15.30 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Tarfin (Sinan Erdem)
20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Biotekno Körfez Basket-Esenler Erokspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)