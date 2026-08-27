Haberler

Denizli'de Drift Çilesi: Mahalleli İsyan Etti

Denizli'de Drift Çilesi: Mahalleli İsyan Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli 3. Sanayi Sitesi çevresinde iddiaya göre 15-20 kişilik Tofaş grubu, araç ve motosikletlerle gece boyunca drift yaparak mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor.

Denizli 3. Sanayi Sitesi çevresinde iddiaya göre 15-20 kişilik Tofaş grubu, araç ve motosikletlerle gece boyunca drift yaparak mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan 3. Sanayi Sitesi çevresinde son günlerde yaşandığı iddia edilen drift olayları, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, yaklaşık 15-20 kişilik Tofaş grubu, araç ve motosikletlerle gece saatlerinde bölgede drift yapıyor. Sabaha kadar devam ettiği belirtilen yüksek motor ve lastik seslerinin yanı sıra yüksek sesli müzik de çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor.

"Çocuklarımız uykusuz kalıyor"

Defalarca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını belirten mahalle sakinleri, buna rağmen sorunun çözüme kavuşmadığını ifade etti. Vatandaşlar, özellikle geceleri yaşanan gürültü nedeniyle çocuklarının ve yaşlıların rahatsız olduğunu dile getirerek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Aynı bölgede daha önce de benzer drift şikayetlerinin gündeme geldiği öğrenildi. Önceki olaylardan birinde drift yaptığı belirtilen bir sürücüye, alkollü araç kullanmak ve drift yapmak nedeniyle toplam 7 bin 369 TL para cezası uygulandığı, sürücünün ehliyetine el konulduğu ve aracının 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi. Ancak mahalle sakinleri, uygulanan cezaların benzer olayların yeniden yaşanmasını engelleyemediğini savunuyor.

"Artık bu çileden kurtulmak istiyoruz"

Gece saatlerinde bölgede yoğunlaşan drift ve gürültü nedeniyle yaşam kalitelerinin ciddi şekilde düştüğünü belirten vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, "Artık bu çileden kurtulmak istiyoruz. Gece uyuyamaz hale geldik. Drift sesleri ve müzik yüzünden çocuklarımız bile uykusuz kalıyor. Yetkililerin bir an önce kalıcı çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu

Yüz güldürecek oran! Milyonların beklediği zam için iki senaryo
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Aziz başkanın Ederson için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
İBB Davası'nda 'rüşvet' itirafı! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı

Bu ifade çok baş yakacak! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı
Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

Telefonda söyledikleri ekipleri harekete geçirdi: Dehşet veren itiraf!
Almanya'daki skandaldan Rusya çıktı! Facia son anda engellendi

Son anda engellendi! Almanya'daki skandaldan Rusya çıktı
Alparslan Kuytul’un, rızası olmadan evlenen damadı evinde darp ettirdiği iddia edildi

Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı

Seçim için tarih veren AK Partili isimden çarpıcı Yavaş çıkışı