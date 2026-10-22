Orhun Ene, basketbolun değiştiğini belirterek Tofaş maçının zor geçeceğini söyledi

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Basketbol Süper Ligi'nde mücadelenin kolay olmadığını belirterek, basketbolun son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini söyledi. Ene, 5-6 yıl öncesine kıyasla hücum odaklı oyunun daha fazla ön plana çıktığını ifade ederek maçlara yalnızca hücum veya savunma üzerinden kazanma düşüncesiyle değil, karşılaşmanın gerektirdiği doğruları sahaya yansıtma anlayışıyla hazırlanmak gerektiğini vurguladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisinin başantrenörü Orhun Ene, takımının performansını ve ligin genel durumunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe galibiyetinin önemine dikkat çeken Ene, basketbolun son 5-6 yılda önemli ölçüde değiştiğini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, hafta sonu oynayacakları Tofaş maçının da zorlu geçeceğini dile getirdi.

"Fenerbahçe gibi takımı yenmek önemliydi"

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin önemine dikkat çekerek, "Öyle bir takımı bizim gibi bir organizasyonun yenmesi çok önemliydi. O anlamda şansımıza Fenerbahçe'nin çift maçlı EuroLeague haftasına denk geldi; bu durum onları biraz etkiledi ancak biz de bu ligde hayatta kalma mücadelesi veriyoruz" dedi.

Ligde her takımın her rakibi yenebilecek güçte olduğunu vurgulayan Başantrenör Ene, "Oraya diğer takımlara karşı olduğumuz kadar olmasa da bir kazanma arzusu ve hedefiyle gittik. Oyun içerisinde o rakibe karşı nasıl oynanması gerekiyorsa, tüm oyuncularımız bunu hem hücum hem de savunma tarafında çok doğru uyguladı ve gereken kararları aldı. Çok istememize rağmen zor bir maçtı ve kazanma ihtimalinin düşük olduğu bu karşılaşma, son dakikalarda bize galibiyeti getirdi. Ligde her takım için bu tür inişler çıkışlar olacak. Biliyorsunuz, biz bir hafta önce kendi sahamızda Körfez Biyoteknik'e kaybetmiştik. Aslında kazanmamız gereken bir maçtı. Onlar da çok iyi oynuyorlar ve son topla Fenerbahçe'ye yenildiler. Ancak bu ligde hayatta kalmak istiyorsanız özellikle iç saha maçlarını kazanmalısınız. Biz bu kaybı öyle bir deplasman galibiyetiyle telafi etmiş gibi görünüyoruz ama lig oldukça zor" şeklinde konuştu.

"Sistemin oturması zaman alıyor"

Bundan sonraki süreçte çok daha az hata yaparak oynamaları gerektiğini dile getiren Ene, "Belirli bir sistemi ve düzeni oturtmak hemen ilk aylardan başlamıyor. Ancak iyi ve birbirine sahip çıkan bir ekibimiz var. Kulübümüz çok güzel bir organizasyona sahip ve bize büyük destek veriyorlar. İnşallah hem Aliağa'nın hem de arkamızdaki SOCAR ve Petkim gibi çok önemli bir kurumun kalitesini basketbol takımı olarak sahaya yansıtırız" ifadelerini kullandı.

"Basketbol değişti"

Basketbolun değiştiğini ve 5-6 yıl öncesine kıyasla hücumun ön planda olduğu bir tarzın hakim olduğunu belirten Başantrenör Ene, "Takım anlamında kötü savunma yaptığımızı düşünmüyorum. Ancak şu anda her takım oldukça ritimli. Körfez ve Denizli maçlarında da birçok pozisyonda çok iyi savunma yaptık, oyuncular çok inançlı. Kimi zaman çok zor atışlar basket olabiliyor; örneğin Fenerbahçe maçında Maxwell'in attığı 4 tane üçlük gibi. Normalde o atışları atan bir oyuncu ama baktığınızda zor atışlardı. Bir sistemin ve düzenin oturması için zamana ihtiyaç var. Kadromuza baktığımızda belki savunma tarafında daha iyi olabilirdik ama oyunculardaki isteği ve arzuyu görüyorum. Ufak detaylar var, bunları da düzelteceğiz" diye konuştu.

Sıradaki rakip: Tofaş

Önümüzdeki hafta Tofaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Başantrenör Ene, "Tofaş sert ve fiziksel bir basketbol oynayan bir takım. Bu hafta ona göre hazırlanacağız. Birbirine yakın güçteki bu takımlar arasındaki maçta, sahadaki bireysel oyuncu performansları belirleyici olacak. Fenerbahçe maçının getirdiği bir moral ve motivasyon var. İnşallah bunu olumlu anlamda oyunumuza da yansıtacağız, ancak kolay bir maç olmayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı