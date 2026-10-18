Ülker Gençler Ligi erkeklerde ikinci gün maçları sona erdi, Efes TOFAŞ'ı yendi

Ülker Gençler Ligi erkeklerde ikinci gün maçları sona erdi, Efes TOFAŞ'ı yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde ikinci gün maçları sona erdi. Anadolu Efes TOFAŞ'ı 88-78, Bahçeşehir Koleji Galatasaray'ı 88-63 yenerken günün diğer maçları da tamamlandı.
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde ikinci gün maçları sona erdi.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Körfez Basket-Çayırova Belediyesi: 55-74
Karşıyaka-Türk Telekom: 90-76
Mektebim Denizli Basket-Trabzonspor: 83-78
Beşiktaş-Esenler Erokspor: 69-63
TOFAŞ- Anadolu Efes : 78-88
Pizzabulls Bordo Bandırma-Bursaspor Basketbol: 63-58
Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Tarfin: 93-85
Galatasaray-Bahçeşehir Koleji: 63-88
Kaynak: AA