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Ülker Gençler Ligi erkeklerde ikinci gün maçları sona erdi, Efes TOFAŞ'ı yendi

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Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde ikinci gün maçları sona erdi. Anadolu Efes TOFAŞ'ı 88-78, Bahçeşehir Koleji Galatasaray'ı 88-63 yenerken günün diğer maçları da tamamlandı.

Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde ikinci gün maçları sona erdi.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Körfez Basket-Çayırova Belediyesi: 55-74

Karşıyaka-Türk Telekom: 90-76

Mektebim Denizli Basket-Trabzonspor: 83-78

Beşiktaş-Esenler Erokspor: 69-63

TOFAŞ- Anadolu Efes : 78-88

Pizzabulls Bordo Bandırma-Bursaspor Basketbol: 63-58

Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Tarfin: 93-85

Galatasaray-Bahçeşehir Koleji: 63-88

Kaynak: AA
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