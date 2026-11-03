TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında Neptunas Klaipeda'yı 94-79 yendi

TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında Neptunas Klaipeda'yı 94-79 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında TOFAŞ, sahasında Litvanya'nın Neptunas Klaipeda ekibini 94-79 mağlup etti. Maçta TOFAŞ'tan Carter ve Neptunas Klaipeda'dan Tubutis beş faulle oyundan çıktı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Franco Gracin (Hırvatistan), Nick Van Den Broeck (Belçika), Joaquin Garci Gonzalez (İspanya)
TOFAŞ: Carter 12, Thurman 10, Jones 19, Reynolds 19, Leon Apaydın 2, Sadık Kabaca 8, Nutall 20, Efe Postel 4, Emirhan Serbest, Poyraz Paşaoğlu
Neptunas Klaipeda : Drell 12, Tarolis 2, Franke 23, Fridriksson 6, Echodas 10, Girdziunas 2, Zemaitis 4, Berucka 3, Tubutis 13 Kreismontas 4
1. Periyot: 19-29
Devre: 43-49
3. Periyot: 67-59
5 faulle çıkanlar: 33.03 Carter (TOFAŞ), 36.39 Tubutis ( Neptunas Klaipeda )
BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında TOFAŞ, sahasında Litvanya'nın Neptunas Klaipeda ekibini 94-79 mağlup etti.