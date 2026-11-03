Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında Neptunas Klaipeda'yı 94-79 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında TOFAŞ, sahasında Litvanya'nın Neptunas Klaipeda ekibini 94-79 mağlup etti. Maçta TOFAŞ'tan Carter ve Neptunas Klaipeda'dan Tubutis beş faulle oyundan çıktı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Franco Gracin (Hırvatistan), Nick Van Den Broeck (Belçika), Joaquin Garci Gonzalez (İspanya)

TOFAŞ: Carter 12, Thurman 10, Jones 19, Reynolds 19, Leon Apaydın 2, Sadık Kabaca 8, Nutall 20, Efe Postel 4, Emirhan Serbest, Poyraz Paşaoğlu

Neptunas Klaipeda : Drell 12, Tarolis 2, Franke 23, Fridriksson 6, Echodas 10, Girdziunas 2, Zemaitis 4, Berucka 3, Tubutis 13 Kreismontas 4

1. Periyot: 19-29

Devre: 43-49

3. Periyot: 67-59

5 faulle çıkanlar: 33.03 Carter (TOFAŞ), 36.39 Tubutis ( Neptunas Klaipeda )

BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında TOFAŞ, sahasında Litvanya'nın Neptunas Klaipeda ekibini 94-79 mağlup etti.

Kaynak: AA
Yayında 'Rahmet okumayan' Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

Yayında "Rahmet okumayan" sunucu sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rizeli işçi, aynı plakalı tır yüzünden HGS cezaları kesildiğini iddia etti, çözüm arıyor

Hiç gitmediği yerlerden ceza geliyor! Nedeni de bir hayli ilginç
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay

Kalecinin öldürdüğü futbolcuyla ilgili kahreden detay
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Özel'den Erdoğan'a çağrı: Birlikte yapalım, iki elle oy vereceğiz
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Kulüpten önce Fenerbahçe'nin yeni hocasını Rıdvan Dilmen açıkladı
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru

Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı

Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı