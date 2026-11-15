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Hatay İskenderun'da Tofaş'ın bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

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Hatay İskenderun'da Tofaş'ın bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Hatay İskenderun'da Tofaş'ın bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Adana-Hatay otobanının Bekbele Mahallesi mevkiinde Tofaş marka otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı ve polis inceleme başlattı.

Hatay'da bariyerlere çarparak hurdaya dönen Tofaş marka otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Hatay otobanının İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil, bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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