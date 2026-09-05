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Alanya'da Kontrolden Çıkan Araç Galeriye Daldı

Alanya'da Kontrolden Çıkan Araç Galeriye Daldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki oto galeride park halindeki 3 araca çarptı. Sürücü hafif yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki oto galeride park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. idaresindeki 07 E 9301 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarında bulunan bir oto galeride park halinde bulunan 3 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü S.D. hafif yaralanırken, galeride park halinde bulunan 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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