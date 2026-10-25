Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Aliağa Petkimspor, TOFAŞ'ı deplasmanda 74-72 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 74-72 mağlup etti. Böylece Aliağa Petkimspor, ligdeki 5. hafta mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

?Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: McNeace 2, Thurman 7, Jones 6, Reynolds 6, Leon Apaydın 8, Brown 19, Kerem Çorumlular, Carter 6, Sadık Kabaca 11, Nutall 5, Efe Postel 2, Emirhan Serbest

Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Horton 14, Abmas 15, Uthoff 2, Thosmas Akyazılı 6, Cook 10, Tibet Görener 4, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan 9, Yiğit Kaba, Pasecniks 2, Hanlan 5

1.? ?Periyot: 21-14

Devre: 40-38

3.? ?Periyot: 59-52

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 74-72 mağlup etti.

Kaynak: AA
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil yeniden gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

Bu artık protesto falan değil, vahşet!
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar

Kurtulduk diye sevinirken korkulan oldu
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş

Onlar bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj

Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! İbrahim Kaboğlu'ndan ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi

Külliye'de beklenmedik ayrılık iddiası: Görevden alındı
Ağrı'da pancar yüklü tır otomobili altına aldı! 4 kişi hayatını kaybetti

Otomobil pancar yüklü tırın altında kaldı! İçindeki 4 kişi öldü
Satılmayı bekleyen araçlar alevlerin arasında kaldı

Satılmayı bekliyorlardı, alevlere teslim oldular