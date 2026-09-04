Hatay'da Tofaş Yol Kenarına Uçtu: 3 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan bir Fiat Tofaş, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına uçan TOFAŞ marka otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT TOFAŞ marka otomobil, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen araçtaki 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı