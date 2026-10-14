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TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi 90-85 yenerek grupta 3'te 3 yaptı

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TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi 90-85 yenerek grupta 3'te 3 yaptı
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Basketbol BKT Avrupa Kupası C Grubu'nun 3. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 90-85 yendi. TOFAŞ bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparken Buducnost VOLI ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 15, Carter 2, Jones 17, Reynolds 10, Brown 9, Sadık Kabaca 8, Mcneace 3, Nutall 20, Thurman 6, Efe Postel

Buducnost VOLI: Smith 11, Magee 11, Boutsiele 9, Kovliar 3, Bouteille 14, Shayok, Hadzibegovic 4, Ferrell 18, Jovanovic 15, Dordevic

1. Periyot: 22-25

Devre: 52-44

3. Periyot: 71-64

Basketbol BKT Avrupa Kupası C Grubu'nun 3. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 90-85 yendi.

TOFAŞ, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaptı. Buducnost VOLI ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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