Hatay Arsuz'da takla atan Tofaş'ta sıkışan 2 yaralı kurtarıldı

Hatay Arsuz'da takla atan Tofaş'ta sıkışan 2 yaralı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde 31 N 0824 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da kontrolden çıkan Tofaş otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde yaşandı. 31 N 0824 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı