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TOFAŞ, Buducnost Voli'yi 90-85 yendi; Nutall 20 sayıyla en skorer oldu

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TOFAŞ, Buducnost Voli'yi 90-85 yendi; Nutall 20 sayıyla en skorer oldu
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BKT EuroCup C Grubu 3. hafta maçında TOFAŞ, evinde Karadağ temsilcisi Buducnost Voli Podgorica'yı 90-85 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Zach Nutall 20 sayıyla maçın en skoreri olurken TOFAŞ'ta dört oyuncu çift haneli skor üretti.

SALON: Tofaş Spor

HAKEMLER: Ioannis Foufis, Robert Vyklicky, Dragan Porobic

TOFAŞ: Zach Nutall 20, Bryce Jones 17, Yiğitcan Saybir 15, Shavar Reynolds Jr. 10, Gabriel Brown 9, Sadık Kacaba 8, Tre'Shawn Thurman 6, Jamuni McNeace 3, Terrell Carter II 2

BUDUCNOST VOLI: Yogi Ferrell 18, Dordije Jovanovic 15, Axel Bouteille 14, Fletcher Magee 11, Justin Smith 11, Jerry Boutsiele 9, Emir Hadzibegovic 4, Oleksandr Kovliar 3

1'İNCİ PERİYOT: 22-25

DEVRE: 52-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-64

BKT EuroCup C Grubu 3'üncü hafta maçında TOFAŞ evinde ağırladığı Karadağ temsilcisi Buducnost Voli Podgorica'yı 90-85 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Nutall, attığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. TOFAŞ'ta 4 isim çift hanelerde skor üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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