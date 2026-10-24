Fenerbahçe'yi yenen Aliağa Petkimspor, Tofaş deplasmanında ilk serisini arıyor

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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek sükse yapan Aliağa Petkimspor yarın Tofaş deplasmanında bu sezon ilk kez seri yakalamaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İki takımın da ligde bu sezon 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı