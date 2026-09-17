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Üzerine aydınlatma direği düşen Tofaş otomobil hurdaya döndü

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Üzerine aydınlatma direği düşen Tofaş otomobil hurdaya döndü
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Kırıkkale’de vinç üzerinde taşınan elektrik aydınlatma direkleri kamyona takılarak yol kenarında bekleyen Tofaş marka otomobilin üzerine düştü.

Kırıkkale'de vinç üzerinde taşınan elektrik aydınlatma direkleri kamyona takılarak yol kenarında bekleyen Tofaş marka otomobilin üzerine düştü. Kazada yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 07 ZM 184 plakalı araç, seyir halindeyken Avukat Halil Öztürk Sokak'a dönüş yapmak istedi. Bu sırada aracın üzerinde taşınan elektrik aydınlatma direkleri, aynı yönde seyreden C.M. yönetimindeki 06 COV 24 plakalı kamyonun kabin bölümüne takıldı. Direkler, ardından sokaktan ana yola çıkmak için bekleyen C.Ş. idaresindeki 35 AB 0334 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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