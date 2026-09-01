Haberler

Hatay'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi; soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'da TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında otomobil zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Tası tarağı toplayıp tam 16 adet valizle ABD'ye gitti
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yeni takımında madara oluyor
Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmadı! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Polise bıçak çekmeni bedelini vurularak ödedi! İşte o anlar
Denizde 4,5 aylık bekleyiş bitti! Balık sezonu başladı

Balıkçılar bu sezon için iki balığın adını verdi
Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı

İstanbul'da neler oluyor? Dün Fatih’te yaşandı, bugün Üsküdar’da
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı