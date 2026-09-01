Hatay'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi; soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'da TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında otomobil zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı