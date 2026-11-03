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Gümüşhane'de zincirleme kazada Tofaş hurdaya döndü, 3 kişi yaralandı

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Gümüşhane'de zincirleme kazada Tofaş hurdaya döndü, 3 kişi yaralandı
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Gümüşhane'de İnönü Mahallesi Mordut mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş otomobil hurdaya dönerken yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan Tofaş otomobil hurdaya döndü.

Kaza, İnönü Mahallesi Mordut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan O.S. idaresindeki 06 FLM 261 plakalı SUV araç, kent merkezinden Bayburt istikametine ilerleyen ve karşı şeride geçmeye çalışan Z.K. yönetimindeki 29 AAN 423 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan SUV araç, daha sonra Ş.Ş. idaresindeki 29 T 0001 plakalı ticari taksiye ve ardından yol kenarında park halinde bulunan 29 AE 965 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan diğer araçlarda da maddi hasar oluştu.

Kazada 3 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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