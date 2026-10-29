TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 yenip gruptaki galibiyet sayısını 4'e çıkardı

TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 yenip gruptaki galibiyet sayısını 4'e çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 5'inci hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup etti. Devre arasına 55-38 önde giren TOFAŞ, gruptaki galibiyet sayısını 4'e yükseltti.
TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 5'inci hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw ekibini 90-74 mağlup etti.
Hala Orbita Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 geride tamamlayan Bursa temsilcisi, ikinci periyottaki etkili oyunuyla devre arasına 55-38 önde girdi. Üçüncü çeyreği 70-60 üstün geçen TOFAŞ, karşılaşmadan 90-74 galip ayrıldı. Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki galibiyet sayısını 4'e yükseltti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı