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TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 yenip gruptaki galibiyet sayısını 4'e çıkardı

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TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 yenip gruptaki galibiyet sayısını 4'e çıkardı
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TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 5'inci hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup etti. Devre arasına 55-38 önde giren TOFAŞ, gruptaki galibiyet sayısını 4'e yükseltti.

TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 5'inci hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw ekibini 90-74 mağlup etti.

Hala Orbita Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 geride tamamlayan Bursa temsilcisi, ikinci periyottaki etkili oyunuyla devre arasına 55-38 önde girdi. Üçüncü çeyreği 70-60 üstün geçen TOFAŞ, karşılaşmadan 90-74 galip ayrıldı. Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki galibiyet sayısını 4'e yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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