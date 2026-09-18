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Galatasaray MCT Technic, Cevat Soydaş Turnuvası'nda Trabzonspor'u 77-65 yendi

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26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 mağlup etti. TOFAŞ'ın ev sahipliğindeki turnuvada Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ-Bursaspor maçının galibiyle finalde mücadele edecek.

26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaştı. İlk çeyreği 18-18 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini Galatasaray MCT Technic, 43-33 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Trabzonspor rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray MCT Technic, final periyoduna 63-51 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yendi.

TOFAŞ'ın ev sahipliğindeki turnuvanın ikinci maçında TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibiyle Galatasaray MCT Technic, finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakası oynayacak.

Kaynak: AA
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