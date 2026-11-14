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TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor'u 75-61 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Trabzonspor'u 75-61 yendi. TOFAŞ bu sonuçla maçtan galibiyetle ayrılırken Trabzonspor sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

TOFAŞ: Carter 2, Thurman 8, Efe Postel 6, Jones 16, Brown 7, Sadık Kabaca 9, Mcneace 10, Rubstavicius 10, Reynolds 4, Leon Apaydın 3

Trabzonspor : Keene 6, Boston 23, Tolga Geçim 2, Yeboah 8, Terry 5, Yiğit Arslan 8, Hamm, Ege Arar 2, Manek 5, Rıdvan Öncel 2

1. Periyot: 16-22

Devre: 36-39

3. Periyot: 54-51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Trabzonspor'u 75-61 yendi.

Kaynak: AA
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