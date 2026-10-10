Yukatel Denizli Basket, yarın ligde 2'de 2 yapan Anadolu Efes'e konuk olacak

Yukatel Denizli Basket, yarın ligde 2'de 2 yapan Anadolu Efes'e konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Tofaş'ı yenerek alan Yukatel Denizli Basket, yarın saat 15.30'da Anadolu Efes'e konuk olacak. Ligde 2'de 2 yapan Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maçta Denizli Basket'i ağırlayacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Tofaş'ı yenerek alan Yukatel Denizli Basket yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. EuroLeague'de cuma günü Olympiakos deplasmanına çıkan Anadolu Efes ligde bu sezon 2'de 2 yaptı. Denizli Basket hafta içinde evinde tarihinin ilk Avrupa maçında FIBA Europe Cup'ta BC Prievidza'yı mağlup etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı