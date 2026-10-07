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Bursa Yıldırım'da Tofaş otomobil yayaya çarptı, yaya hafif yaralandı

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Bursa Yıldırım'da Tofaş otomobil yayaya çarptı, yaya hafif yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya hafif yaralanırken otomobilin ön camı kırıldı; kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya hafif şekilde yaralanırken, otomobilin ön camı kırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, otomobilin ön camı kırıldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ara sokaktan caddeye yanlayarak çıktığı ve karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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