Samsun’da Tofaş, lüks SUV’a arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Fiat Tofaş marka otomobilin lüks SUV'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Ö. idaresindeki 38 EG 795 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Cahide B. yönetimindeki 55 ACK 180 plakalı Mercedes marka lüks SUV'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobilde yolcu olarak bulunan Dilek Ö. yaralandı. Yaralıya ilk müdahale motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Olay yerine gelen kara ambulansı ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı