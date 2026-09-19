TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic'i 81-76 yenerek Cevat Soydaş Turnuvası'nı kazandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan finalde TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic'i 81-76 yenerek 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nı birinci sırada tamamladı. İlk yarıyı 41-37 geride kapatan TOFAŞ, son çeyrekte üstünlüğünü sürdürüp turnuvayı zirvede bitirdi.
TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray MCT Technic'İ 81-76 mağlup ederek organizasyonu birinci sırada bitirdi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic parkeye çıktı. Karşılaşmanın ilk periyodunu Galatasaray, 21-18 önde kapatırken, sarı-kırmızılılar devreye 41-37 üstün girdi. Üçüncü periyotta TOFAŞ, Galatasaray'dan sayı üstünlüğünü alarak periyodu 60-58 önde kapattı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, 81-76 kazanarak turnuvayı birinci sırada tamamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı