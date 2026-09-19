Haberler

TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic'i 81-76 yenerek Cevat Soydaş Turnuvası'nı kazandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic'i 81-76 yenerek Cevat Soydaş Turnuvası'nı kazandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan finalde TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic'i 81-76 yenerek 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nı birinci sırada tamamladı. İlk yarıyı 41-37 geride kapatan TOFAŞ, son çeyrekte üstünlüğünü sürdürüp turnuvayı zirvede bitirdi.

TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray MCT Technic'İ 81-76 mağlup ederek organizasyonu birinci sırada bitirdi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic parkeye çıktı. Karşılaşmanın ilk periyodunu Galatasaray, 21-18 önde kapatırken, sarı-kırmızılılar devreye 41-37 üstün girdi. Üçüncü periyotta TOFAŞ, Galatasaray'dan sayı üstünlüğünü alarak periyodu 60-58 önde kapattı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, 81-76 kazanarak turnuvayı birinci sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Kozinoğlu dosyasında yeni gözaltılar! Aralarında cezaevi müdürü de var

Kozinoğlu dosyasında yeni gözaltılar! Aralarında cezaevi müdürü de var
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Sivas merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! Şüphelilerin hesaplarında 850 milyon TL hareket

7 ilde eş zamanlı baskın! Hesaplarındaki rakam dudak uçuklattı
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez

Yine göğsümüzü kabarttı!