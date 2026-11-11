Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TOFAŞ, BKT EuroCup'ta deplasmanda İtalya'nın Trento takımını 96-86 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOFAŞ, BKT EuroCup'ta deplasmanda İtalya'nın Trento takımını 96-86 yendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BKT EuroCup 7'nci hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi. İlk yarısı 44-44 biten karşılaşmada Bursa temsilcisi, son çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan galip ayrıldı.

TOFAŞ, BKT EuroCup 7'nci hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi.

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride tamamlayan Bursa temsilcisi, ilk yarıya 44-44 eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrekte daha etkin bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde başladı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, karşılaşmadan 96-86 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil

Çöpten hazine çıkardı! Eline geçen para inanılır gibi değil
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi

Yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi
2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL27

Milli Piyango'da rakamlar uçtu! Büyük ikramiye dudak uçuklattı
Malatya'da feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Karı kocayı ölüm ayırdı! Aynı kazadan iki acı haber
Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi

Kız arkadaşına dehşeti yaşatırken belediye başkanına yakalandı
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesi kabul edildi

Fenerbahçe otobüsü saldırısında flaş karar
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'nin son hali

Annesi Yeşilçam yıldızı, babası imparator! İşte kızları
Aksaray'da feci ölüm! 7 çocuk babası traktörün altında kaldı

7 çocuğu yetim kaldı! Bir anlık ihmal hayatına mal oldu